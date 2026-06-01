В 1956 году Монро вернулась на экраны в фильме Джошуа Логана. Сюжет рассказывает о Шери — певице из провинциального бара, мечтающей о Голливуде. В нее влюбляется молодой ковбой Бо (Дон Мюррей), не умеющий принимать отказ. История Шери во многом перекликается с биографией самой Монро: девушки из ниоткуда, сумевшей покорить вершины. Даже The New York Times, прежде не воспринимавшая актрису всерьез, написала, что Мэрилин «окончательно доказала: она актриса». Более того, многие в Голливуде прочили ей за эту работу номинацию на «Оскар», но она так и не была выдвинута.