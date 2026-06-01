«Ниагара»
Именно с «Ниагары» принято отсчитывать большую голливудскую карьеру Монро. Режиссер Генри Хэтэуэй снял триллер в духе нуара, действие которого разворачивается на фоне знаменитых водопадов. Монро сыграла Роуз — молодую жену ветерана Корейской войны Джорджа (Джозеф Коттен). Она ненавидит своего угрюмого, надломленного мужа и тайно сговаривается с любовником, чтобы от него избавиться. За всем этим наблюдает пара туристов, которые по воле случая оказываются втянуты в эту историю.
Студия 20th Century Studios намеренно сделала на Монро большую ставку: ей отдали главную роль и переработали сценарий так, чтобы она присутствовала в кадре как можно чаще. Расчет полностью оправдался. После выхода ленты в начале 1953 года Монро проснулась по-настоящему знаменитой. Она доказала, что способна предстать серьезной драматической актрисой и убедительно сыграть роковую женщину.
«Джентльмены предпочитают блондинок»
Летом того же года на экраны вышла музыкальная комедия Говарда Хоукса «Джентльмены предпочитают блондинок» — праздничная и легкая картина. Монро сыграла в ней Лорелей Ли, шоугерл, которая уверена, что бриллианты — лучшие друзья девушки. И в чем она неправа? Вместе с подругой Дороти (Джейн Расселл) она отправляется в круиз до Парижа, где должна выйти замуж за своего робкого возлюбленного-миллионера. По пути девушки оказываются втянуты в череду забавных и авантюрных приключений.
Пожалуй, именно после этой роли за Монро закрепился образ, с которым она будет тщетно бороться до конца жизни. Хотя Лорелей вовсе не глупа, публика в первую очередь обращала внимание на внешность героини, а не на ее проницательность. Номер Diamonds Are a Girl's Best Friend в розовом платье стал одной из самых растиражированных сцен в истории кино. Любопытно, что, несмотря на солидную прибыль, которую фильм принес студии, гонорар Монро составил всего 11 тысяч долларов, тогда как ее партнерша Джейн Расселл получила 200 тысяч.
«Как выйти замуж за миллионера»
Да, снова 1953 год — самый плодотворный период в карьере актрисы. В комедии «Как выйти замуж за миллионера» рассказывается история трех манхэттенских подруг — Локо, Шатц и Полы. Девушки снимают роскошные апартаменты, чтобы охотиться за богатыми женихами. Монро досталась роль Полы — очаровательной красавицы с сильной близорукостью, которая категорически отказывается носить очки и из-за этого постоянно попадает в нелепые ситуации. Интересно, что и сама Мэрилин страдала плохим зрением и носила очки, но тщательно скрывала это от папарацци.
Фильм Жана Негулеско стал первой в истории Голливуда картиной, снятой в широкоформатном формате CinemaScope. Но гораздо важнее другое: это был третий подряд крупный успех Монро. Студия окончательно убедилась, что получила в свое распоряжение настоящую звезду, способную приносить прибыль практически в любом жанре.
«Зуд седьмого года»
Комедия «Зуд седьмого года» подарила один из самых знаменитых кадров в истории кино. Сцена, в которой поток воздуха из вентиляционной решетки приподнимает юбку Монро, стала символом целой эпохи.
При этом все могло выглядеть иначе. Режиссер Билли Уайлдер хотел снимать фильм в черно-белом формате, однако в контракте Мэрилин со студией было прописано жесткое условие: все картины с ее участием должны быть цветными. Съемки знаменитой сцены обернулись еще и семейным скандалом. На площадке присутствовал тогдашний муж актрисы Джо Ди Маджо, который пришел в ярость от происходящего. Вскоре после этого супруги развелись.
По сюжету Монро сыграла соседку главного героя Ричарда Шермана (Том Юэлл) — жизнерадостную молодую актрису, которую он называет просто Девушкой. Пока жена и сын Ричарда проводят лето за городом, он начинает фантазировать о соседке, хотя та даже не подозревает о его чувствах. В этом и заключается парадокс героини: она воплощает мужскую мечту, но искренне не понимает, почему вызывает такой ажиотаж.
«Автобусная остановка»
Многие критики считают роль в «Автобусной остановке» лучшей в карьере Монро. С этим, кстати, была согласна и сама актриса.
После нескольких лет в амплуа легкомысленной блондинки Монро решила доказать, что способна на большее. Она разорвала контракт с Fox, уехала в Нью-Йорк и серьезно занялась изучением системы Станиславского под руководством знаменитого педагога Ли Страсберга. Хотя этот шаг убедил далеко не всех скептиков, сам Страсберг очень высоко отзывался о способностях звезды.
В 1956 году Монро вернулась на экраны в фильме Джошуа Логана. Сюжет рассказывает о Шери — певице из провинциального бара, мечтающей о Голливуде. В нее влюбляется молодой ковбой Бо (Дон Мюррей), не умеющий принимать отказ. История Шери во многом перекликается с биографией самой Монро: девушки из ниоткуда, сумевшей покорить вершины. Даже The New York Times, прежде не воспринимавшая актрису всерьез, написала, что Мэрилин «окончательно доказала: она актриса». Более того, многие в Голливуде прочили ей за эту работу номинацию на «Оскар», но она так и не была выдвинута.
«В джазе только девушки»
Говоря об одной из главных кинодив в истории, невозможно не вспомнить фильм «В джазе только девушки». Это самая кассовая картина в карьере Монро и, по версии многих рейтингов, лучшая комедия всех времен.
Двое джазменов (Тони Кертис и Джек Леммон) становятся свидетелями гангстерской расправы. Спасаясь бегством, они переодеваются женщинами, чтобы попасть в женский оркестр. Монро сыграла Шугар Кейн — певицу, мечтающую встретить богатого и чуткого мужчину. Она даже не подозревает, что две ее новые подруги на самом деле мужчины.
Съемки оказались невероятно тяжелыми: Монро требовались десятки дублей, чтобы произнести даже самые короткие реплики. Только на знаменитую фразу «Это я, Душечка» ушло 47 попыток. Однако впоследствии режиссер Билли Уайлдер вряд ли сожалел о своем выборе. Фильм получил шесть номинаций на «Оскар», а Монро была удостоена премии «Золотой глобус» как лучшая комедийная актриса. В 1989 году Библиотека Конгресса США внесла картину в Национальный реестр фильмов.
«Неприкаянные»
Последним завершенным фильмом Монро стали «Неприкаянные» — пожалуй, самая личная работа в ее карьере. Сценарий написал Артур Миллер специально для нее, пока они еще были женаты, хотя к началу съемок их брак уже трещал по швам. Помимо Монро и Кларка Гейбла, в картине снялись Монтгомери Клифт, Илай Уоллак и другие звезды.
Монро сыграла Рослин Тейбор — молодую разведенную женщину, которая вместе с подругой Изабель (Тельма Риттер) оказывается в компании ковбоев в Неваде. Одного из них играет легендарный Кларк Гейбл, с которым актриса всегда мечтала поработать.
Удивительно, но фильм оказался последним для обоих. Гейбл умер от сердечного приступа через несколько дней после завершения съемок. В его внезапной смерти пресса и некоторые близкие актера долгое время винили напряженную атмосферу на площадке, постоянные опоздания и сложный характер Монро. Сама же актриса трагически ушла из жизни спустя полтора года после премьеры картины.