Пол Беттани до сих пор тяжело переживает смерть Хита Леджера. Актер откровенно рассказал об этом в эпизоде подкаста «Happy Sad Confused».
«Всякий раз меня переполняет грусть, когда я вспоминаю, что он мертв. Он был невероятно творческой личностью, и я ловлю себя на том, что оплакиваю то, чего он не добился. Не только как актер, он был просто невероятно творческим человеком», — признался Беттани.
В разговоре он подчеркнул, каким жизнерадостным человеком был Леджер.
«Он просто сиял, и, когда ты был с ним, казалось, что на тебя светит солнце. Он был полон жизни и радости. И этот ребенок не мог уснуть — вот и вся история. Фантастический актер», — добавил Пол.
Беттани и Леджер были близкими друзьями. Их связывала совместная работа над фильмом «История рыцаря», который вышел в 2001 году. В январе 2008 года Хит Леджер ушел из жизни из-за передозировки снотворного и других лекарств. Актеру было всего 28 лет.
Сейчас Пол Беттани готовится к новой крупной роли. Недавно стало известно, что он исполнит главную роль в сериале «Квест Вижена». Проект стартует 14 октября на Disney+.