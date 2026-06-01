Мэрилин Монро известна по фильмам «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «В джазе только девушки» (1959) и «Зуд седьмого года» (1955). Сама актриса не раз говорила, что хочет сыграть серьезную драматическую роль, а не очередную романтичную блондинку. Исполнить желание удалось только в 1961 году, незадолго до смерти: в картине «Неприкаянные» она сыграла Розлин Тэйбер — умную и чуткую женщину, которая ищет не мужа, а друга.