В Палм-Спрингс (Калифорния) больше тысячи человек одновременно нарядились в Мэрилин Монро и побили мировой рекорд. Об этом пишет «Би-би-си».
Мероприятие, приуроченное к 100-летию актрисы, прошло в Парке Даунтаун, где установлена ее восьмиметровая статуя. Организаторы встретили 1037 поклонников в образе голливудской звезды. Это самое массовое собрание двойников актрисы в истории — событие попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд составлял 254 человека.
Мэрилин Монро известна по фильмам «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «В джазе только девушки» (1959) и «Зуд седьмого года» (1955). Сама актриса не раз говорила, что хочет сыграть серьезную драматическую роль, а не очередную романтичную блондинку. Исполнить желание удалось только в 1961 году, незадолго до смерти: в картине «Неприкаянные» она сыграла Розлин Тэйбер — умную и чуткую женщину, которая ищет не мужа, а друга.
Мэрилин Монро умерла в ночь с 4 на 5 августа 1962 года из-за передозировки лекарств. Ей было 36 лет.
