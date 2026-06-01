Глафира Тарханова показала редкие снимки со своей годовалой дочерью Лукерьей. Актриса собрала подборку с трогательными кадрами в честь Дня защиты детей — его в России празднуют 1 июня.
Звезда фильма «Обоюдное согласие» снялась в нежно-розовом платье-комбинации на тонких бретелях, а ее наследница — в светлом платье с цветочным принтом и пышной юбкой.
«С днем защиты детей! Радость материнства! Это не всем доступно. В моменте, в секунде, во мгновении! <…> Радость материнства, когда мама уверена в завтрашнем дне, в безопасности собственной и для своего чада. Женщины прекрасны в своей многозадачности, мы можем одновременно думать о многом, решать несколько задач, любить и беспокоиться одновременно», — отметила Тарханова.
Она напомнила, что любовь и тревога — это разные вещи. Знаменитость посоветовала каждой матери как можно меньше тревожиться и иметь больше возможностей для проявления своей любви. Актриса также напомнила, что быть мамой — задача нелегкая, о которой она знает не понаслышке.
«Мамы очень сильные, но им тоже необходимо внимание, поддержка и отдых! Я работающая мама 5 раз, я знаю о чем говорю, это непросто, оказывать поддержку, заботу, дарить любовь! Во все времена, я думаю, это было непросто, как и сейчас», — заключила звезда.
Напомним, Глафира Тарханова 20 лет счастлива в браке с актером Алексеем Фаддеевым. У пары пятеро детей. Старший Корней в 2026 году окончил школу. За год до этого знаменитая мама впервые показала его лицо и сообщила, что наследник задумывается о модельной карьере.
У супругов также есть 15-летней Ермолай, 12-летний Гордей и восьмилетний Никифор. В июне 2024 года Тарханова в пятый раз стала мамой. Она родила долгожданную дочь. Лица своих детей актриса скрывает от поклонников. Она говорила, что покажет их, когда они подрастут и сами этого захотят.
Ранее Глафира Тарханова показала, как выглядит без макияжа.