Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон попали в объективы папарацци в Париже. Пара посетила концерт рок-группы Red Hot Chili Peppers, а после шоу отправилась в ресторан.
62-летний актер выбрал для выхода голубую рубашку и фиолетовые брюки. Его 33-летняя избранница надела кружевную блузку с глубоким декольте и бежевые брюки. Образ она дополнила босоножками в тон и коричневой сумочкой.
Напомним, Питт начал встречаться с де Рамон в 2022 году. Однако впервые на публике они появились только спустя два года. В прессе не раз появлялись слухи о скорой свадьбе пары, но представители актера их опровергали.
Они подчеркивали, что после скандального развода с Анджелиной Джоли Питт не планирует снова жениться. Звезды фильма «Мистер и миссис Смит» расстались в 2016-м, прожив вместе более десяти лет.
Инициатором развода стала Джоли. Она обвинила супруга в домашнем насилии и алкоголизме. Официально звезды развелись в конце 2024 года. На протяжении восьми лет они спорили об имуществе и опеке над детьми.
Сейчас судебные разбирательства продолжаются. У бывших супругов шестеро детей: биологические Шайло, Нокс и Вивьен, а также приемные Мэддокс, Захара и Пакс. Почти все они отказались носить фамилию знаменитого отца.
Ранее стало известно, что Брэд Питт одержал промежуточную победу в суде против Джоли в тяжбе за винодельню.