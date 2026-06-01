Мария Миронова улетела из России вместе с сыном

Актриса увезла 6-летнего Федора на Майорку
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Миронова на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба
Актриса Мария Миронова покинула Россию вместе с сыном. В личном блоге она рассказала, что сейчас находится с ребенком на Майорке. Причина поездки — соревнования, к которым шестилетний Федор готовился несколько месяцев.

«Теннисный турнир начинается», — написала артистка.

Мария Миронова, фото: соцсети
Раньше мальчик увлекался фигурным катанием, но его интересы изменились. Миронова не раз говорила, что не ставит ребенку рамок и поддерживает любые его увлечения. Сейчас Федор тренируется в академии легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Сын Марии Мироновой, фото: соцсети
Сына актриса воспитывает от коллеги Андрея Сороки, который младше нее на 19 лет. Недавно звезда объявила о разводе с ним. Как выяснилось, Миронова ушла от мужа еще в 2023 году. Тогда она не комментировала причины разрыва, но теперь обвинила бывшего супруга в нападении на своего брата Алексея. Инцидент произошел в день рождения сына. По словам артистки, родственнику пришлось вызывать скорую.

Миронова подчеркивала, что хотела оставить отца в жизни Федора, несмотря на «агрессивные припадки». Она была готова разрешить Сороке видеться с ребенком в ее присутствии или вместе с нянями. Но актера, по ее словам, такой вариант не устроил — он начал требовать, чтобы ему отдали мальчика. Звезда заявила, что экс-супруг угрожал увезти его на свою родину. Сейчас Сорока добивается права на общение с сыном через суд. 

Ранее Миронова отметила день рождения и выложила трогательный пост о маме