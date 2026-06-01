Начались съемки комедийного сериала «Мозгоправ». Главную роль — столичного психолога, который меняет Москву на деревню, — исполнит Артем Ткаченко. Режиссером проекта выступает Дмитрий Власкин.
В центре сюжета — психолог Валентин Молчанов. Он ведет подкаст, который так сильно влияет на москвичку Лизу (Эвелина Мазурина), что девушка сбегает в деревню Глушь. Причина — желание избавиться от гиперопеки отца-генерала (Владимир Майзингер). Генерал в ярости: он грозит психологу уголовным делом, если тот не вернет дочь домой. Валентину ничего не остается, кроме как отправиться в родную Глушь. Там ему придется применить все свои профессиональные приемы, чтобы выполнить приказ, а заодно разобраться с собственными травмами и столкнуться с народной мудростью, которая порой оказывается сильнее любой терапии.
«Мой герой хоть и крутой специалист, но циничный, готов применить все таланты ради достижения корыстных целей, за что и понесет наказание. На протяжении всей истории мы будем наблюдать за тем, как деревня серьезно поменяет его отношение к правде, жизни и ощущению себя в этом мире», — считает Артем Ткаченко. — «Валентин — скорее собирательный образ. Безусловно, я знаком со многими популярными психологами и сам обращался к ним не раз по личным и семейным вопросам. И могу сказать, что они мне сильно помогли».
«Истории о столичном человеке, внезапно оказавшемся в деревне, зрители видели уже не раз. Но в нашем случае герой возвращается не просто в провинцию, а в место, где прошло его детство. Здесь его корни, здесь он когда-то был по-настоящему счастлив», — рассказал режиссер Дмитрий Власкин.
«В Глуши живет множество ярких и смешных персонажей, которые знают все друг о друге. Они обожают сплетничать, петь и постоянно вмешиваться в чужие дела. Но, даже когда ссорятся, все равно остаются близкими людьми», — отметил постановщик.
Дмитрий Власкин выступил не только режиссером, но и сыграет воображаемого друга Валентина — космонавта. Также на экране появятся Артур Бесчастный, Анна Бегунова, Игорь Хрипунов, Григорий Сиятвинда.
Съемки комедии пройдут в Москве и деревне Лазницы Новгородской области. Премьера состоится в новом сезоне на канале СТС и в онлайн-кинотеатре Start.