Каллум Тернер расплакался на свадьбе с Дуа Липой в Лондоне

Актер Каллум Тернер расплакался, увидев невесту у алтаря
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Источник: Reuters

Британский актер Каллум Тернер не смог сдержать эмоций в день своей свадьбы с певицей Дуа Липой. Как пишет Metro со ссылкой на анонимный источник, церемония прошла в Лондоне.

По словам инсайдера, Тернер был поражен, когда увидел невесту, которая шла к алтарю вместе с родителями — Дукаджином и Анесой.

Источник: Legion-Media

«Он плакал и дрожал», — говорит инсайдер.

Сотрудник регистрационного бюро в беседе с изданием уточнил, что после короткой церемонии молодожены уехали на такси.

«Все произошло очень быстро. Приехали и уехали, и готово», — рассказывают в бюро.

Ранее сообщалось, что свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера в Италии продлится три дня.