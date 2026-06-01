Британский актер Каллум Тернер не смог сдержать эмоций в день своей свадьбы с певицей Дуа Липой. Как пишет Metro со ссылкой на анонимный источник, церемония прошла в Лондоне.
По словам инсайдера, Тернер был поражен, когда увидел невесту, которая шла к алтарю вместе с родителями — Дукаджином и Анесой.
«Он плакал и дрожал», — говорит инсайдер.
Сотрудник регистрационного бюро в беседе с изданием уточнил, что после короткой церемонии молодожены уехали на такси.
«Все произошло очень быстро. Приехали и уехали, и готово», — рассказывают в бюро.
Ранее сообщалось, что свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера в Италии продлится три дня.