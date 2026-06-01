Ирина Горбачева в начале 2026 года честно рассказала об изменениях в своей фигуре. Актриса призналась, что поправилась до 86 килограммов и приложила много усилий, чтобы принять себя.
Спустя почти полгода звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» сообщила, что ей удалось избавиться от лишнего веса. Она подчеркнула, что ей было важно не просто похудеть, а сделать тело рельефным.
Артистка отказалась от вредной еды, в том числе от сладкого, стала правильно питаться и заниматься с личным тренером. Она подчеркнула, что отличных результатов можно достигнуть только в том случае, если все эти рекомендации делать в комплексе.
Более того, Горбачева использовала и знаменитый препарат для снижения веса. Звезда делала это под контролем врачей. Также в скором времени она планирует набрать около четырех килограммов мышечной массы.
«Это гораздо более комплексная история, чем просто цифра на весах или отражение в зеркале. Я и за эстетику тоже, но она для меня всегда про здоровое тело. Когда в нем есть сила, энергия и жизнь», — поделилась знаменитость.
Она также разместила откровенные фото, показав результаты своей работы. Поклонники заметили, что Горбачева стала более счастливой и радостной на новых фото после преображения.
«Вы прекрасны», «Фигура — просто топ», «Очень красивая», «В вашем посте прямо чувствуется полный дзен и полное понимание целей и пути к их реализации. Браво», «Твоя кожа светится! Энергия даже через экран чувствуется», «Вы сильно изменились в лучшую сторону», «Браво! Волшебный подход — волшебный результат», — писали они.
Сама звезда подчеркнула, что не просто работает над собой, а вкладывает в себя, как «в самое драгоценное», что есть в ее жизни.
«Я вкладываюсь в себя осознанно и с полной отдачей. Через полгода я хочу увидеть ту женщину, в которую вкладываюсь. С энергией, в тонусе, ложиться до 11 вечера, вставать в 7 утра и иметь как минимум 3 часа с утра на себя каждый день. Когда правильное питание и забота о теле станут такой же естественной рутиной, как почистить зубы», — подытожила актриса.
