Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон объявил о закрытии сериала

Режиссер подтвердил, что третий сезон шоу был финальным
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Эйфория» (3 сезон)
Кадр из сериала «Эйфория» (3 сезон)

Создатель, сценарист и режиссер сериала «Эйфория» Сэм Левинсон подтвердил, что шоу завершилось на третьем сезоне. Об этом он заявил в подкасте «Popcast» издания The New York Times. Информацию также подтвердили представители платформы HBO в беседе с Variety.

Сериал «Эйфория» с Зендаей, Джейкобом Элорди, Сидни Суини и другими молодыми звездами выходил на протяжении семи лет. Первый сезон транслировали с июня по август 2019 года, второй — зимой 2022-го. Третий сезон стартовал 12 апреля и завершился вчера, 31 мая.

Еще в апреле 2026 года у Сэма Левинсона поинтересовались, станет ли третий сезон финальным. Он ответил: «Должен признаться, я отношусь к каждому сезону так, будто он последний. Это мой подход. Я все еще вношу финальные штрихи в 7-й и 8-й эпизоды. Так что я сохраняю эту “слепоту”, стараюсь оставаться сосредоточенным на работе».

Также стало известно, что после череды громких премьер 2026 года — нового сезона «Эйфории», фильма «Вот это драма!», второй части «Дюны» и «Одиссеи» Кристофера Нолана — главная актриса сериала Зендая планирует взять паузу и временно исчезнуть из публичного пространства. В недавнем интервью актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценит их поддержку.

Ранее режиссер «Эйфории» объяснил жестокую смерть ключевого персонажа.