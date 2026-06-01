Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Красный шелк» представят на Международном фестивале китайского кино

Международный фестиваль китайского кино пройдет с 8 по 14 июня
Кадр из фильма «Красный шелк»
Кадр из фильма «Красный шелк»

Фильм «Красный шелк» попал в программу Международного фестиваля китайского кино. Об этом «Газете.Ru» сообщила компания Art Pictures Distribution.

Международный фестиваль китайского кино стартует 8 июня и закончится 14 июня. В рамках мероприятия пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Посетители фестиваля смогут посмотреть «Красный шелк» 10 июня в Екатеринбурге, 13-го числа в Москве и 14-го во Владивостоке.

Кадр из фильма «Красный шелк»
Кадр из фильма «Красный шелк»

«Взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Мы рады продолжить ежегодную традицию перекрестных кинопоказов в рамках культурного обмена между Россией и Китаем», — заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Действие шпионского фильма «Красный шелк» разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.