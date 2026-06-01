В конце весны Милош Бикович отправился в Китай вместе с семьей. Актер, его супруга Ивана Малич и их двухлетний сын Василий выбрали для отдыха Шанхай.
Бикович рассказал, что отдых проходит хорошо: они гуляют по главным достопримечательностям одного из крупнейших мегаполисов мира, пробуют традиционные китайские блюда и радуются теплой погоде. Также артист опубликовал серию снимков.
«Кадры из черно-белого кино про цвета Шанхая», — коротко подписал публикацию Бикович.
Запись вызвала позитивную реакцию у подписчиков из России и Сербии. Поклонники отметили, что такие семейные кадры появляются у актера редко, и порадовались, что в личной жизни у него все хорошо.
