Умерла актриса из «Анны Карениной» и «Войны и мира» Лариса Жуковская

На 89-м году ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лариса Жуковская. Об этом стало известно aif.ru.
Артистки не стало 1 июня. Причина смерти не раскрывается. Жуковская не дожила до 89-летия меньше двух недель.
Лариса Александровна Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году Жуковская окончила ГИТИС (курс И. М. Раевского). С 1961 года служила в труппе МХАТ им. М. Горького. После раздела труппы в 1987 году — во МХАТе им. Горького под руководством Т. Дорониной.
Артистка дебютировала в кино в 1956 году. В общей сложности она снялась в двух десятках кинокартин. В фильме «Анна Каренина» она сыграла роль княжны Вороновой, в «Войне и мире» — княжну Безухову. Последний фильм с участием Жуковской вышел в 2003 году.