В России снимут полнометражный фильм о коте Леопольде

Будущая лента основана на рассказах Анатолия Резникова

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Съемки полнометражной художественной картины «Леопольд» планируется запустить в России осенью 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в «Киноцехе».

«Кот Леопольд возвращается: по мотивам приключений культового персонажа снимут фильм», — говорится в сообщении.

Работу над фильмом ведут компании Welcome Media и белорусская компания «Киноцех». Постановщиком выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке»). Будущая лента основана на рассказах Анатолия Резникова, создавшего и мультипликационного персонажа. Как сообщили продюсеры, действие картины перенесут в современность. Фильм будет игровым, при этом большинство персонажей воплотят актеры. Имена исполнителей ролей пока не раскрываются.

«На историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей. Мы хотим сохранить все, за что его любят, — доброту, мудрость и знаменитое “Ребята, давайте жить дружно!”, — и при этом рассказать новую большую и зрелищную историю для современной семейной аудитории», — отметил продюсер проекта Андрей Липов, слова которого приводят в пресс-службе.

По словам продюсера Максима Максимова, создатели готовят фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. «Эти ценности вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда совершенно универсальным киногероем», — считает он.