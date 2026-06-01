Композитор Дранга назвал музыку в кино «соавтором режиссуры»

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Музыка в кино помогает создавать эмоциональный мир картины и фактически становится «соавтором режиссуры». Такое мнение в интервью ТАСС выразил заслуженный артист РФ, аккордеонист и композитор Петр Дранга.
«Музыка в кино — фактически соавтор режиссуры и сильный эмоциональный двигатель. Киномузыка — это очень рутинная и кропотливая работа: одну тему нужно развивать и адаптировать под множество сцен и состояний», — сказал Дранга.
По словам Дранги, сегодня ему интереснее работать над созданием «музыкального мира фильма» и атмосферного оформления, чем заниматься исключительно технической частью процесса.
Композитор также признался, что особенно любит работать с детским контентом и психологическими драмами. «Комедия — скорее не мое. Но вот что я действительно люблю безоговорочно — это детский контент. С огромным удовольствием работаю с такими проектами», — добавил артист.
Петр Дранга написал музыку для ряда кино- и телепроектов, среди которых фильмы «Выкрутасы», «Враг у ворот», а также сериал «Девичник».