Композитор Дранга назвал музыку в кино «соавтором режиссуры»

По словам заслуженного артиста РФ, киномузыка — это очень рутинная и кропотливая работа
Петр Дранга
Петр ДрангаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Музыка в кино помогает создавать эмоциональный мир картины и фактически становится «соавтором режиссуры». Такое мнение в интервью ТАСС выразил заслуженный артист РФ, аккордеонист и композитор Петр Дранга.

«Музыка в кино — фактически соавтор режиссуры и сильный эмоциональный двигатель. Киномузыка — это очень рутинная и кропотливая работа: одну тему нужно развивать и адаптировать под множество сцен и состояний», — сказал Дранга.

По словам Дранги, сегодня ему интереснее работать над созданием «музыкального мира фильма» и атмосферного оформления, чем заниматься исключительно технической частью процесса.

Композитор также признался, что особенно любит работать с детским контентом и психологическими драмами. «Комедия — скорее не мое. Но вот что я действительно люблю безоговорочно — это детский контент. С огромным удовольствием работаю с такими проектами», — добавил артист.

Петр Дранга написал музыку для ряда кино- и телепроектов, среди которых фильмы «Выкрутасы», «Враг у ворот», а также сериал «Девичник».