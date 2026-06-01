Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились

Британская поп-звезда Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально стали мужем и женой. Церемония прошла в Лондоне, пишет The Sun.
«Дуа Липа и Каллум Тернер связали себя узами брака», — поделился инсайдер таблоида.
Слухи о романе между певицей и звездой сериала «Властелины воздуха» впервые появились в начале января 2024 года. Тогда пару заметили танцующей на вечеринке в Лос-Анджелесе сразу после премьеры военной драмы. Дуа Липа пришла на мероприятие, чтобы поддержать возлюбленного. А спустя несколько недель репортерам удалось заснять знаменитостей за поцелуями.
Ранее сообщалось, что свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера в Италии продлится три дня.