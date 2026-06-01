Милош Бикович высказался о развитии искусственного интеллекта в кино

Милош Бикович, фото: пресс-служба
Милош Бикович посетил церемонию вручения V Национальной премии интернет-контента (ИРИ). Мероприятие состоялось в Москве во Дворце Ирины Винер.

38-летний актер порассуждал о том, что в последнее время в кино все чаще используют нейросети. Звезда фильма «Красный шелк» предположил, что скоро у молодежи не останется настоящих кумиров.

«Через пару лет уже не будет возможности отличить настоящего актера от искусственного (ИИ). Поколения будут расти, взрослеть и не будут понимать, что их кумиров детства не существует (по-настоящему)», — заявил Бикович в беседе с изданием «Звездач».

Недавно Милош Бикович объяснил, чем отличается сербский язык от русского. По словам актера, русский язык дает гораздо больше возможностей описать одно и то же явление разными словами. Сербский же отличается прямотой и лаконичностью.

До этого артист снялся с двухлетним сыном Василием в автобусе в Сербии. Бикович впервые стал отцом в начале января 2024 года. У актера и его возлюбленной Иваны Малич родился сын Василий. Позже коллеги знаменитости рассказали, что он женился на своей избраннице.

Ранее Милош Бикович снялся в кителе с эполетами в Петровском путевом дворце в Москве. 