Актриса Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня», поделилась редким кадром с детьми. В День защиты детей она опубликовала в личном блоге фото из ресторана, где запечатлена вместе с дочерью Софьей и сыном Тимофеем.
«Мои крылья! Благодарю, Господи, за это счастье. С праздником», — подписала снимок знаменитость.
В 2020 году артистка стала гостьей программы «Секрет на миллион», где откровенно рассказала о здоровье первенца. Диагноз «расстройство аутистического спектра» поставили Тимофею еще в детстве. Из-за травли со стороны одноклассников мальчик начал заикаться.
Ксенофонтова отмечала, что сын с трудом шел на контакт не только с чужими людьми, но даже с близкими родственниками. Например, с бабушкой ребенок общался, только спрятавшись под стол и накрыв голову коробкой. Несмотря на трудности, Тимофей активно работал над собой и посещал курсы актерского мастерства. В 2021 году он поступил в Институт кино и телевидения.
Ранее Елена Ксенофонтова сделала признание в день 23-летия сына.