Жена актера Антона Макарского, певица Виктория Макарская, опубликовала редкие семейные снимки в честь 11-летия их сына Ивана. Артистка посвятила имениннику трогательный пост в соцсетях, в котором отметила, что ее супруг сыграл ключевую роль в процессе появления мальчика на свет.
«11 лет назад, в 7.40 утра родился наш сын Ванечка! Как и на первых наших родах с Машенькой, Антон сам принимал с врачами роды, потом сам помыл его, и сам запеленал. Сыночек, любимый наш! Радуй нас всеми своими талантами. Приобретай все полезные знания для служения Богу и людям! Будь счастливым и радостным, заряжай всех вокруг своей добротой и искренним, сердечным отношением к каждому человеку, которого встретишь в жизни. Делись с каждым человеком своим неиссякаемым оптимизмом. Знай, что с Богом все возможно, и всегда заряжай этим знанием всех людей», — написала знаменитость.
Путь к материнству для Виктории был непростым. Впервые она смогла забеременеть только в 38 лет. Певица признавалась в шоу «Ваша Наташа», что врач в Москве негативно отреагировала на ее положение и предложила сделать аборт. По мнению медика, Макарской в таком возрасте не удалось бы выносить ребенка. После этого супруги улетели в Израиль, где исполнительницу смогли успокоить и убедить, что беременность протекает хорошо. И 9 сентября 2012 года она родила в Иерусалиме дочь, которую назвали Марией. Через три года в семье произошло пополнение, у супругов появился мальчик Иван. Макарская считает рождение сына в 42 года чудом, которое ей напророчила монахиня.
