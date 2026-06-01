Дженнифер Лопес рассказала о своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес рассказала о своей личной жизни в шоу Jimmy Kimmel Live! Во время эфира Джимми Киммел спросил Джей Ло, свободна ли она сейчас.
«Да! Надо было сделать это раньше! Я все делала неправильно. Абсолютно неправильно, уж поверьте», — заметила артистка, подразумевая свои неудачные отношения с Беном Аффлеком.
Дженнифер назвала свою жизнь в статусе одиночки фантастической и добавила, что ни за что не стала бы сниматься в реалити о свиданиях: «Мне хорошо. Мне хорошо там, где я сейчас. Однажды я с кем-нибудь познакомлюсь, если он окажется достаточно хорошим».
Ранее Дженнифер Лопес рассказала, что ее дети-близнецы скоро переедут в общежитие.