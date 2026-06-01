Во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве вручили V Национальную премию интернет-контента от Института развития интернета (ИРИ). Вечер посетили Федор Бондарчук, Валерия Гай Германика, Ирина Пегова, Сергей Марин, Равшана Куркова, Милош Бикович, Полина Гухман, Григорий Верник и Алексей Воробьев.
Вели мероприятие сразу несколько творческих пар. В разное время на сцену выходили Ида Галич и Глеб Калюжный, который недавно вернулся из армии, Алексей Гуськов и Виктория Исакова, появившаяся на публике с пышными кудрями, а также Никита Кологривый и Алана Чочиева.
47-летняя Ирина Пегова посетила мероприятие в компании возлюбленного Сергея Марина — пара подобрала черные наряды в одном стиле. Равшана Куркова выбрала эффектный, полностью белый образ, а в качестве главного аксессуара использовала клатч в форме жемчужины.
Главные награды премии ИРИ разошлись по разным жанрам. В номинации «Игровой сериал до 30 минут» приз достался драмеди «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым. Статуэтку режиссеру Карине Чувиковой вручали продюсер Данила Шарапов и актриса Анна Банщикова.
В категории «Игровой сериал более 30 минут» лучшей признали историческую драму о трагических событиях начала 20-х годов XX века «Константинополь» с Оксаной Акиньшиной и Александром Устюговым в главных ролях.
Специальную номинацию «Герои нашего времени» забрала музыкальная мелодрама «Ландыши» с Никой Здорик и Сергеем Городничим в главных ролях.
В категории «Анимационный контент» победа досталась работе «Три кота. Зимние каникулы». Мультфильм собрал 25 млн просмотров в онлайн-кинотеатрах.
Премия ИРИ — российская индустриальная награда для создателей социально ориентированного интернет-контента. Всего в 2026 году были объявлены победители в 22 номинациях, включая 15 основных и 7 специальных.