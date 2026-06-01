Дэниэл Рэдклифф признался, что его трехлетний сын не знает, что он актер

Дэниэл Рэдклифф рассказал, что недавно в их семье произошла забавная ситуация. Актер смотрел зимние Олимпийские игры со своей возлюбленной, актрисой Эрин Дарк, когда их сын, которому в апреле исполнилось 3 года, внезапно увидел 36-летнего Рэдклиффа в рекламе бродвейского мюзикла.
«Я вышел из комнаты, и вдруг появилась реклама моего шоу, а сын понятия не имел, что я актер и занимаюсь чем-то подобным», — объяснил звезда «Гарри Поттера».
«Он просто сказал что-то вроде: “Я же не сумасшедший, правда?” Он спросил: “Папа?” Потом добавил: “Он что, ушел?”, потому что в этот момент меня как раз не было в комнате, а потом вдруг я появился на экране телевизора», — рассказал Рэдклифф со смехом.
Он также добавил, что сын до сих пор до сих пор до конца не понимает, чем занимается его отец. При этом Дэниел не торопится рассказывать малышу о своей карьере.
«Ты понимаешь, что твоя работа — полная чушь, когда не можешь объяснить ее ребенку», — заключил артист.
