Эмили Блант призналась, что боится ИИ

Актриса отказалась от помощи нейросети на съемках нового фильма
Источник: Legion-Media

Эмили Блант появилась в шоу Hot Ones в рамках промо-кампании фильма «День разоблачения», который выходит в прокат 12 июня. Она играет Маргарет Фэйрчайлд, телеведущую-метеоролога и бывшую журналистку, которая внезапно обретает необычные способности после встречи с инопланетной жизнью.

В одной из сцен у героини резко меняется голос, и она начинает говорить на странном внеземном языке прямо во время эфира прогноза погоды. «Были разные способы это сделать. Можно было использовать искусственный интеллект, чего я немного боюсь», — призналась Эмили.

Источник: AP

«Я подумала, что смогу издавать действительно странные звуки, — продолжила она. — И я заявила об этом продюсерам. Мы так и сделали. Я извлекала из себя щелканье, гудение, шипение, жужжание и прочие странные шумы». Актриса также добавила, что по всей съемочной площадке были расставлены микрофоны, чтобы эти звуки записывались на разной громкости и с разным эффектом.