Алена Яковлева рассказала об отношениях с бывшими

Алена Яковлева, фото: пресс-служба
Алена Яковлева призналась, что не против новых романов, однако к серьезным переменам в привычной жизни относится с осторожностью. По словам актрисы, за годы самостоятельной жизни она настолько привыкла к личному пространству, что не представляет себя в формате совместного быта с мужчиной.

Звезда рассказала, что поклонники у нее есть как среди ровесников, так и среди более молодых мужчин. Однако предложения съехаться артистка воспринимает без особого энтузиазма.

«Романы — пожалуйста. Мне когда предлагают вместе жить, я отвечаю: “А я тогда должна буду вставать в пять утра, провожать тебя на работу?”», — сказала Яковлева в интервью «МК».

Алена Яковлева на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Актриса также призналась, что сумела сохранить теплые отношения практически со всеми бывшими избранниками. По словам Яковлевой, ее бывший супруг до сих пор поздравляет ее с праздниками и дарит подарки.

Алена уверена, что сохранить хорошие отношения после расставания вполне возможно, если не держаться за старые обиды. Важно оставить негатив в прошлом и помнить о том хорошем, что когда-то связывало людей.

«Просто надо оставлять прошлое, не вспоминать: “Ты мне сделал гадость”», — объяснила актриса.