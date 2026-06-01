Народный артист России Александр Филиппенко, известный по ролям в фильмах «Мастер и Маргарита» и «Мой друг Иван Лапшин», продал две квартиры в центре Москвы после переезда в Литву.
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные SHOT. Актер мог получить за недвижимость более 150 млн рублей. Речь идет о квартирах в районе Патриарших прудов. В Богословском переулке продана квартира площадью 55 квадратных метров, а в Спиридоньевском переулке — объект примерно на 110 «квадратов».
Как сообщает канал, стоимость первой могла достигать 55 миллионов рублей, второй — превышать 100 миллионов. Сейчас, по информации SHOT, у Филиппенко остается старый дом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкине и участок в 7 соток. Эту недвижимость выставили на продажу за 40 миллионов рублей, но покупателей пока не нашли. Также в собственности артиста сохранилась комната площадью 10 квадратных метров возле Патриарших прудов. Этот объект рядом с булгаковскими местами не продается.
Филиппенко покинул Россию в ноябре 2022 года. После эмиграции он участвовал в чтениях, средства от которых, как утверждается, направлялись на поддержку Украины и ВСУ. В России актера знают по моноспектаклям «Путь Поэта», «Мертвые души» и ролям в кинокартинах «Мастер и Маргарита» и «Мой друг Иван Лапшин».