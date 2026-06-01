Мединский: государству необходимо контролировать качество кино на всех этапах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Помощник президента России Владимир Мединский, занимавший в 2012—2020-х годах должность министра культуры РФ, заявил о необходимости контроля качества кинопродукции на всех этапах производства — от идеи и сценария до проката. Об этом он сообщил в интервью журналу «Эксперт».
«В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — сказал Мединский.
По его мнению, определенную «художественную пользу» приносила и советская система цензуры. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза — халтуру не пропускали в прокат», — отметил он.
Мединский добавил, что некачественные фильмы должны дорабатываться до выхода к зрителю. «Снял барахло — переделывай», — подчеркнул помощник президента.