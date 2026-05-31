Актер Николай Добрынин в разговоре с «Пятым каналом» высказался о важности военной службы для мужчин. По его убеждению, армия воспитывает в человеке дисциплину, пунктуальность и чувство локтя.
«В армии взрослеешь за секунду, когда слышишь в шесть утра: “Рота, подъем!”. Тут уже не до мамы, не до папы. Начинаются суровые будни», — поделился артист.
Добрынин уверен, что служба формирует ответственность и укрепляет дружбу.
Сам он, как признался актер в мае, с детства мечтал попасть в армию. В Советском Союзе, по его словам, уклонение от службы считалось позором. Особенно сильно желание стать военным укрепилось после того, как в армию ушел его старший брат.
Николай Добрынин известен зрителям по роли Митяя Буханкина в сериале «Сваты». В его копилке более 150 работ. Он появлялся в проектах «Молодежка. Новая смена», «Маргарита Назарова», «Одну тебя люблю», «Цирк!», «Против всех».
Артист также считает, что молодым мужчинам стоит равняться на его 27-летнего коллегу Глеба Калюжного.