Умерла актриса из «Триггера» Елена Глебова

Ей было 69 лет
Умерла актриса из "Триггера" Елена ГлебоваИсточник: ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Елена Глебова, известная по роли в сериале «Триггер», умерла на 70-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

«Годы жизни Елены Глебовой: 28 июля 1956 года — 19 мая 2026 года», — говорится в сообщении.

Глебова окончила Школу-студию МХАТ в 1978 году, после чего служила в МХАТ имени Горького. Широкую известность актрисе принесла роль психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер».

Также Глебова снималась в фильмах «Соль Земли», «Ипподром», «Россия молодая», «На крутизне» и других проектах.