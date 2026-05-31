Умерла актриса из «Триггера» Елена Глебова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Елена Глебова, известная по роли в сериале «Триггер», умерла на 70-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».
«Годы жизни Елены Глебовой: 28 июля 1956 года — 19 мая 2026 года», — говорится в сообщении.
Глебова окончила Школу-студию МХАТ в 1978 году, после чего служила в МХАТ имени Горького. Широкую известность актрисе принесла роль психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер».
Также Глебова снималась в фильмах «Соль Земли», «Ипподром», «Россия молодая», «На крутизне» и других проектах.