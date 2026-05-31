Дочь Александра Михайлова высказалась о романе с актером на 21 год старше нее

Мирослава Михайлова, дочь народного артиста России Александра Михайлова, рассказала NEWS.ru о своих отношениях с 49-летним актером Петром Рыковым. Девушка отметила, что ее не смущает разница в возрасте в 21 год.
«Девочке всегда хочется оставаться маленькой и беззащитной. Это очень важный фактор для меня», — объяснила Мирослава.
Знакомство пары произошло на съемочной площадке. Как рассказала актриса, их связывают общие жизненные принципы и способность искренне радоваться достижениям друг друга без тени профессионального соперничества.
«Если ты любишь человека, то целиком отдаешься чувству. Мне важно чувствовать человеческую душу», — добавила она.
Несколько недель назад Мирослава и Петр появились вместе на красной дорожке Забайкальского международного кинофестиваля. Влюбленные не скрывали эмоций: обнимались и не отпускали руки друг друга. Актриса призналась, что ее не пугает разница в возрасте — у ее родителей она составляет 23 года, и они живут в гармонии.