Эмилия Кларк опровергла слухи о баснословных гонорарах в «Игре престолов»

Эмилия рассказывала, что во время работы над «Игрой престолов» у неё практически не было выходных — за четыре года она смогла позволить себе отдых лишь на две недели. Актриса объясняла, что не умела отказываться от ролей, что усугублялось синдромом самозванца на фоне тяжелых жизненных событий: операций на мозге и смерти отца.