Эмилия Кларк опровергла слухи о баснословных гонорарах в «Игре престолов»

Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов»

38-летняя британская актриса Эмилия Кларк, прославившаяся ролью Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», в интервью Variety разрушила миф о баснословных заработках съемочной группы. По словам звезды, информация о том, что актеры получали по 300 тысяч долларов за эпизод, не соответствует действительности.

«Мы не зарабатывали столько. Можете себе представить? Тогда бы я уже разъезжала на парочке Porsche», — заявила Кларк.

В откровенной беседе актриса также поделилась переживаниями, связанными с двумя кровоизлияниями в мозг, произошедшими в разгар съёмок популярного сериала. Она призналась, что долгие годы жила с ощущением, что «обманула смерть», и это чувство её преследовало.

Эмилия рассказывала, что во время работы над «Игрой престолов» у неё практически не было выходных — за четыре года она смогла позволить себе отдых лишь на две недели. Актриса объясняла, что не умела отказываться от ролей, что усугублялось синдромом самозванца на фоне тяжелых жизненных событий: операций на мозге и смерти отца.