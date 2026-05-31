Зендая впервые публично отреагировала на слухи о свадьбе с Томом Холландом

Зендая

Звезда «Эйфории» и «Дюны» Зендая впервые публично отреагировала на слухи о своей свадьбе с Томом Холландом. В интервью изданию Elle актрису прямо спросили, правда ли, что они уже поженились. Однако 29-летняя знаменитость не стала раскрывать карты и ушла от ответа.

«Нет, я не буду это делать. Они вечно что-то выискивают», — заявила Зендая. При этом она не опровергла догадки фанатов.

Внимание журналистов привлекло золотое кольцо на безымянном пальце актрисы. С этим украшением Зендая появилась на промо-мероприятии фильма «Вот это драма!», где ее партнером по съемочной площадке стал Роберт Паттинсон.

Поклонники пары уже несколько месяцев строят догадки: возможно, влюбленные тайно сыграли свадьбу после помолвки, о которой стало известно в начале года. Совсем недавно актриса также поделилась своими мыслями об идеальном браке.

Ранее Зендая с огромной теплотой отзывалась о совместной работе с Холландом над новым «Человеком-пауком».

«Я прихожу на работу каждый день со своим лучшим другом, с человеком, которого люблю. Мы берем с собой наших собак, это как семейный праздник», — делилась актриса.