Александр Петров исполнил детскую мечту и побывал на финале Лиги чемпионов

Александр Петров вместе с супругой Викторией Антоновой стал свидетелем одного из главных футбольных событий года — финала Лиги чемпионов. Актер посетил решающий матч турнира и после игры поделился своими впечатлениями с подписчиками. Об этом сообщает Super.ru.
Звезда фильма «Текст» опубликовал селфи со стадиона и признался, что эмоций оказалось настолько много, что их сложно уместить в одном посте.
По словам Петрова, они с женой поддерживали французский «Пари Сен-Жермен», за который выступают российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия. Кроме того, актtр отметил, что симпатизирует главному тренеру команды Луису Энрике.
«Впечатлений очень много. Как и контента. Не вместить в один пост. Но всё же попытаюсь. Крутой финал. Болели за ПСЖ, потому что Сафонов, конечно, Хвича, конечно, и очень душевный и светлый Луис Энрике! Мечты детства побывать на таком финале сбываются!» — написал Петров.
Финал Лиги чемпионов завершился победой «Пари Сен-Жермен». Основное и дополнительное время матча с лондонским «Арсеналом» закончилось со счетом 1:1, а судьба трофея решилась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты французского клуба — 4:3. Для ПСЖ этот успех стал второй подряд победой в главном клубном турнире Европы.