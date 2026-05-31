Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Петров исполнил детскую мечту и побывал на финале Лиги чемпионов

Александр Петров исполнил детскую мечту и побывал на финале Лиги чемпионов
Александр Петров с женой, фото: соцсети
Александр Петров с женой, фото: соцсети

Александр Петров вместе с супругой Викторией Антоновой стал свидетелем одного из главных футбольных событий года — финала Лиги чемпионов. Актер посетил решающий матч турнира и после игры поделился своими впечатлениями с подписчиками. Об этом сообщает Super.ru.

Звезда фильма «Текст» опубликовал селфи со стадиона и признался, что эмоций оказалось настолько много, что их сложно уместить в одном посте.

По словам Петрова, они с женой поддерживали французский «Пари Сен-Жермен», за который выступают российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия. Кроме того, актtр отметил, что симпатизирует главному тренеру команды Луису Энрике.

«Впечатлений очень много. Как и контента. Не вместить в один пост. Но всё же попытаюсь. Крутой финал. Болели за ПСЖ, потому что Сафонов, конечно, Хвича, конечно, и очень душевный и светлый Луис Энрике! Мечты детства побывать на таком финале сбываются!» — написал Петров.

Финал Лиги чемпионов завершился победой «Пари Сен-Жермен». Основное и дополнительное время матча с лондонским «Арсеналом» закончилось со счетом 1:1, а судьба трофея решилась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты французского клуба — 4:3. Для ПСЖ этот успех стал второй подряд победой в главном клубном турнире Европы.