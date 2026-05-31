В Севастополе показы фильмов кинофорума «Золотой витязь» собрали 10 тыс. зрителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Показы фильмов в рамках XXXV Международного кинофорума «Золотой витязь» в Севастополе собрали более 10 тыс. зрителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кинофорума.
«За две недели работы форума состоялось более 200 киносеансов, которые посетили свыше 10 тыс. человек. Церемонию открытия кинофорума в прямом эфире и на больших экранах посмотрели более 500 тыс. зрителей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках форума прошло 50 творческих встреч с режиссерами, актерами и продюсерами. Перед зрителями выступили актриса и режиссер Наталья Бондарчук, режиссер из Узбекистана Эльдар Юлдашев, актер Тимофей Окроев, режиссер анимационного кино Наталья Федченко, и другие.
По данным пресс-службы, в рамках кинолаборатории «Золотой витязь» прошло 30 часов лекций и практических занятий. Слушатели получили сертификаты, а в ходе образовательной программы сняли шесть короткометражных этюдов. Две лучшие работы были показаны на церемонии закрытия форума.
Как отметили в пресс-службе, творческие мероприятия и кинопремьеры во время форума посетили более 3 тыс. человек. Также состоялось пять масштабных концертов с участием звезд российского кино.
О кинофоруме
С 22 по 30 мая 2026 года в Севастополе и Республике Крым при поддержке правительства Севастополя проходит юбилейный XXXV Международный кинофорум «Золотой витязь». Он объединяет деятелей культуры, кинематографистов и зрителей вокруг высоких нравственных идеалов, традиционных ценностей и духовного возвышения человека.
МКФ «Золотой витязь» проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимание между народами и сотрудничество между кинематографистами всего мира. В этом году на отбор поступили 500 фильмов, в итоговую программу кинофорума вошли 120 работ из 16 стран и регионов мира, в том числе Россия, Белоруссия, Болгария, Иран, Германия, Казахстан, Киргизия, Сербия, Босния и Герцеговина, Узбекистан, Польша, Индонезия, Италия.
