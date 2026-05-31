В Севастополе показы фильмов кинофорума «Золотой витязь» собрали 10 тыс. зрителей

МКФ «Золотой витязь» проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимание между народами и сотрудничество между кинематографистами всего мира. В этом году на отбор поступили 500 фильмов, в итоговую программу кинофорума вошли 120 работ из 16 стран и регионов мира, в том числе Россия, Белоруссия, Болгария, Иран, Германия, Казахстан, Киргизия, Сербия, Босния и Герцеговина, Узбекистан, Польша, Индонезия, Италия.