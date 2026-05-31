Сергей Жигунов опроверг слухи о многомиллионных убытках своей кинокомпании

Источник: Legion-Media.ru

Сергей Жигунов прокомментировал появившиеся сообщения о якобы серьезных финансовых проблемах его кинокомпании. Компания актера и продюсера ООО «Студия 7» завершила год с убытком в размере 90 миллионов рублей.

После публикаций артист решил лично разобраться в ситуации и связался с бухгалтерией. Как рассказал Жигунов, внушительная сумма действительно фигурирует в отчетности одной из его компаний, однако речь идет не об убытках, а о расходах на производство сериала.

«Думал, что я сошел с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошел с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчетности», — заявил актер.

По словам звезды сериала «Моя прекрасная няня», сейчас готовится уточненный финансовый баланс. Жигунов подчеркнул, что никакого банкротства и критических проблем у его компаний нет. Артист также с иронией отреагировал на повышенное внимание журналистов к этой истории. Особенно его удивил визит съемочной группы к родственникам.

«Особенно мы всей семьей благодарим телекомпанию РЕН ТВ, которая чуть не вынесла сегодня двери в квартиру моего дяди и перепугала всех соседей, включая детей и подростков. Что бы я без вас делал, друзья», — саркастично отметил продюсер.