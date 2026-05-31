Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, почему Джейкоб Элорди и Кендалл Дженнер не афишируют свой роман

Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер не хочет афишировать роман с актером Джейкобом Элорди
Кендалл Дженнер
Кендалл ДженнерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер решила не выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Как пишет Page Six, она не хочет афишировать роман с актером Джейкобом Элорди.

Инсайдер объяснил, почему Дженнер так долго скрывала эти отношения. Причина — в прошлом опыте. Предыдущие громкие романы модели с рэпером Bad Bunny и баскетболистом Девином Букером закончились неудачно. Теперь она хотела как можно дольше держать все в секрете.

Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

«Она понимает, что чем публичнее отношения, тем сложнее они становятся. Она пытается построить настоящие отношения, а не выставлять их напоказ. Она хочет, чтобы это сначала стало чем-то между ней и ее парнем, а не между ней, Джейкобом и общественностью», — поделился собеседник таблоида.

По данным источника, Дженнер и Элорди впервые сблизились на афтепати концерта Джастина Бибера на фестивале Coachella. Инсайдер утверждает, что именно певец и его супруга Хейли Бибер настояли на том, чтобы модель и актер пообщались.

24 мая папарацци застали пару во время свидания в Санта-Барбаре. На снимках видно, как актер положил руку на плечо модели, пока они ждали водителя. Сообщалось, что артист также трогал возлюбленную во время разговора с друзьями. Оба знаменитости были одеты в черные образы.