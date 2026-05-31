Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня 2025 года. Ее дебют в кино состоялся в 1963 году, однако по-настоящему активная карьера стартовала ближе к концу 60-х. Зрители запомнили ее по ролям в картинах «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи» и «Большая перемена». Кроме того, именно голосом Талызиной говорит мама Дяди Федора в мультфильме «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие актриса отметила прямо на сцене Театра Моссовета, где прослужила 67 лет.