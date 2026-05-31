Ксения Хаирова, дочь покойной актрисы Валентины Талызиной, приняла непростое решение расстаться с семейной дачей. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись».
Хаирова призналась, что продажа любимого участка матери далась ей тяжело. Однако она уверена: это единственный верный шаг в сложившихся обстоятельствах. Дочь артистки пояснила, что у нее нет ни желания, ни интереса заниматься дачным хозяйством.
«Если у тебя нет любви ни к дому, ни к земле, это все будет пропадать: и этот дом, и этот участок, и эти растения, которые мама высаживала. Мы с Настей (актриса Анастасия Талызина. — Прим. Ред.) — не дачные», — поделилась родственница актрисы.
Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня 2025 года. Ее дебют в кино состоялся в 1963 году, однако по-настоящему активная карьера стартовала ближе к концу 60-х. Зрители запомнили ее по ролям в картинах «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи» и «Большая перемена». Кроме того, именно голосом Талызиной говорит мама Дяди Федора в мультфильме «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие актриса отметила прямо на сцене Театра Моссовета, где прослужила 67 лет.