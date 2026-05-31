Евгений Цыганов появится в эпизодической роли в абсурдистской комедии «Самая легкая лодка в мире». Об этом стало известно на Кинорынке, проходившем в рамках третьего Фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде.
Картина, основанная на одноименной биографической повести Юрия Коваля, будет состоять из двух историй: первая расскажет о театральной труппе, которая ставит спектакль по книге Коваля, а вторая станет непосредственной экранизацией сюжета книги и спектакля о незадачливом писателе, который с детства мечтал стать настоящим «морским волком» и отправиться в далекое плавание, но в итоге строит легкую лодку из бамбука и пускается в абсурдное приключение по вологодским болотам.
Главную роль — того самого писателя-путешественника — исполняет Семен Штейнберг. В одной сюжетной линии с ним появятся Николай Самсонов, Тимофей Трибунцев, Ксения Кутепова, Таисия Вилкова, а также Евгений Цыганов — он исполнит эпизодическую, но яркую роль. Кого именно сыграет звезда «Оттепели» и «Мастера и Маргариты», держится в секрете. В современной линии со спектаклем заняты выпускники и студенты различных театральных вузов.
Режиссером, автором сценария и продюсером «Самой легкой лодки в мире» выступает Сергей Осипьян («Купцы и дети»). Также в числе продюсеров — Виолетта Кречетова, Анна Бартенева, Мария Каиряк и Карина Синенко. Оператор-постановщик картины — Всеволод Каптур, входящий в состав жюри «Нового движения 2026». Музыку к фильму написал композитор театра Мастерская Петра Фоменко Рафкат Бадретдинов.
Работа над комедией «Самая легкая лодка в мире» почти завершена. Дата выхода картины пока неизвестна.
Третий Фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня.