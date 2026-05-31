Картина, основанная на одноименной биографической повести Юрия Коваля, будет состоять из двух историй: первая расскажет о театральной труппе, которая ставит спектакль по книге Коваля, а вторая станет непосредственной экранизацией сюжета книги и спектакля о незадачливом писателе, который с детства мечтал стать настоящим «морским волком» и отправиться в далекое плавание, но в итоге строит легкую лодку из бамбука и пускается в абсурдное приключение по вологодским болотам.