Актер Алексей Кравченко получил гран-при кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске

Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" проводится в Ульяновской области с 2008 года. В этом году программа кинофестиваля длилась пять дней - с 26 по 30 мая. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Союза кинематографистов России. В 2026 году центральной темой кинофестиваля стал Год единства народов России, объявленный по решению президента РФ Владимира Путина. Из 420 заявок, поданных кинематографистами из Казахстана, Индии, Сербии, Белоруссии, Киргизской Республики и Узбекистана, в программу кинофестиваля были отобраны 56 картин. В конкурсную программу вошли девять художественных фильмов и семь документальных картин.