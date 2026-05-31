Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Алексей Кравченко получил гран-при кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске

Награду актеру вручил заместитель губернатора региона Владимир Разумков
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко

УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Народный артист России, лауреат государственной премии РФ Алексей Кравченко получил главную награду XVII Международного кинофестиваля "От всей души" имени Валентины Леонтьевой - гран-при губернатора Ульяновской области "Честь и достоинство". Заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков вручил актеру награду.

До церемонии награждения Кравченко выступил с концертной программой, в которую вошли стихи и песни в сопровождении ансамбля "3’44’’". "Стихи, музыка, настроение. Какие-то вещи вообще исполняются первый раз, это волнительно. Надеюсь, что получится. Для меня главное - передать настроение зрителю. Чтобы, так скажем, между сценой и залом не было никакой стены, чтобы у всех было прекрасное настроение", - рассказал актер журналистам перед своим выступлением.

Кравченко добавил, что во время концертной программы он раскрывается зрителям с непривычной стороны. "Вы-то меня с автоматом, наверное, привыкли видеть. Автомат, какие-то спортивно-драматические сериалы, где подраться надо. Я на сцене с гитарой другой. Мне это нравится", - поделился он.

На церемонии закрытия кинофестиваля были подведены его итоги. Лучшим игровым фильмом признана кинолента "Лесной царь" режиссера Горана Радовановича из Сербии, лучшим неигровым фильмом стала кинокартина о погибших военных "Помним имя твое… Андрей Куликов" режиссера Владимира Коршунова. В номинации "Лучшая мужская роль" победил заслуженный артист РСФСР, народный артист Белоруссии актер театра и кино Владимир Гостюхин, сыгравший в фильме "Мой дед" режиссера Святослава Власова. Лучшую женскую роль, по мнению жюри, исполнила актриса Таалайкан Абазова в фильме "Потанцуйте с мамой" режиссера Дастана Мадалбекова из Киргизской Республики.

Специальные призы

Кроме того, жюри учредило три специальных приза. Награду за яркое отражение семейных ценностей коренных народов Севера получил фильм "Очаг" режиссера Владимира Тумаева. Специальный приз жюри за яркое воплощение современного взгляда на проблемы молодежи присвоен фильму "Походу любовь" режиссера Яны Климовой-Юсуповой. Лучшим военно-историческим телесериалом стал многосерийный фильм "Таганрог" режиссера Арменака Назикяна.

Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" проводится в Ульяновской области с 2008 года. В этом году программа кинофестиваля длилась пять дней - с 26 по 30 мая. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Союза кинематографистов России. В 2026 году центральной темой кинофестиваля стал Год единства народов России, объявленный по решению президента РФ Владимира Путина. Из 420 заявок, поданных кинематографистами из Казахстана, Индии, Сербии, Белоруссии, Киргизской Республики и Узбекистана, в программу кинофестиваля были отобраны 56 картин. В конкурсную программу вошли девять художественных фильмов и семь документальных картин.