Актер Алексей Кравченко получил гран-при кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Народный артист России, лауреат государственной премии РФ Алексей Кравченко получил главную награду XVII Международного кинофестиваля "От всей души" имени Валентины Леонтьевой - гран-при губернатора Ульяновской области "Честь и достоинство". Заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков вручил актеру награду.
До церемонии награждения Кравченко выступил с концертной программой, в которую вошли стихи и песни в сопровождении ансамбля "3’44’’". "Стихи, музыка, настроение. Какие-то вещи вообще исполняются первый раз, это волнительно. Надеюсь, что получится. Для меня главное - передать настроение зрителю. Чтобы, так скажем, между сценой и залом не было никакой стены, чтобы у всех было прекрасное настроение", - рассказал актер журналистам перед своим выступлением.
Кравченко добавил, что во время концертной программы он раскрывается зрителям с непривычной стороны. "Вы-то меня с автоматом, наверное, привыкли видеть. Автомат, какие-то спортивно-драматические сериалы, где подраться надо. Я на сцене с гитарой другой. Мне это нравится", - поделился он.
На церемонии закрытия кинофестиваля были подведены его итоги. Лучшим игровым фильмом признана кинолента "Лесной царь" режиссера Горана Радовановича из Сербии, лучшим неигровым фильмом стала кинокартина о погибших военных "Помним имя твое… Андрей Куликов" режиссера Владимира Коршунова. В номинации "Лучшая мужская роль" победил заслуженный артист РСФСР, народный артист Белоруссии актер театра и кино Владимир Гостюхин, сыгравший в фильме "Мой дед" режиссера Святослава Власова. Лучшую женскую роль, по мнению жюри, исполнила актриса Таалайкан Абазова в фильме "Потанцуйте с мамой" режиссера Дастана Мадалбекова из Киргизской Республики.
Специальные призы
Кроме того, жюри учредило три специальных приза. Награду за яркое отражение семейных ценностей коренных народов Севера получил фильм "Очаг" режиссера Владимира Тумаева. Специальный приз жюри за яркое воплощение современного взгляда на проблемы молодежи присвоен фильму "Походу любовь" режиссера Яны Климовой-Юсуповой. Лучшим военно-историческим телесериалом стал многосерийный фильм "Таганрог" режиссера Арменака Назикяна.
Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" проводится в Ульяновской области с 2008 года. В этом году программа кинофестиваля длилась пять дней - с 26 по 30 мая. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Союза кинематографистов России. В 2026 году центральной темой кинофестиваля стал Год единства народов России, объявленный по решению президента РФ Владимира Путина. Из 420 заявок, поданных кинематографистами из Казахстана, Индии, Сербии, Белоруссии, Киргизской Республики и Узбекистана, в программу кинофестиваля были отобраны 56 картин. В конкурсную программу вошли девять художественных фильмов и семь документальных картин.