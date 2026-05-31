Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова снялась в новогодней комедии Светланы Бондарчук и ее мужа

Звезда сериала «По законам военного времени» появится в роли артистки в камерном драмеди с интригующим сюжетом
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Екатерина Климова, фото: пресс-служба
Екатерина Климова, фото: пресс-служба

Екатерина Климова исполнила главную роль в фильме «Ночной гость» — лирической комедии со звездным актерским составом. Об этом стало известно во время Кинорынка, проходившего в рамках третьего Фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде.

Действие картины разворачивается в новогоднюю ночь. По сюжету, Ольга (Елизавета Ищенко) расстается со своим молодым человеком и возвращается домой, где застает мать (Екатерина Климова) с любовником (Сергей Гилев). Раздосадованная, девушка вызывает с работы отца (Михаил Тройник) и подговаривает случайного знакомого, музыканта гораздо старше нее (Гоша Куценко), изобразить ее возлюбленного.

Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, Катерина Михайлова, Юлия Мишкинене, Михаил Тройник
Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, Катерина Михайлова, Юлия Мишкинене, Михаил ТройникИсточник: Алексей Молчановский

Судя по трейлеру, который показали на Кинорынке создатели, героиня Екатерины Климовой — представительница творческой профессии: дочь Ольга представляет ее своему подставному бойфренду как заслуженную артистку.

«Ночной гость» — полнометражный дебют российского бизнесмена, дизайнера, кинорежиссера, продюсера и композитора Сергея Харченко. Продюсерами картины выступают его супруга Светлана Бондарчук, Екатерина Кононенко, Евгения Попова, Юлия Мишкинене, Ирина Комиссарова, а также Катерина Михайлова, получившая приз как лучший молодой продюсер на открытии фестиваля «Новое движение».

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Светлана Бондарчук и Сергей ХарченкоИсточник: Алексей Молчановский

Сценарий «Ночного гостя», написанный Гошей Куценко, Анастасией Волынец и Сергеем Харченко при участии Яны Климовой-Юсуповой, вдохновлен пьесой Виктора и Марии Мережко «Ночные забавы», по которой в 1991 году был поставлен одноименный телефильм с Евгением Евстигнеевым, Ириной Алферовой, Валентином Гафтом и другими звездами советского кино.

Ожидается, что работа над фильмом «Ночной гость» завершится в ноябре 2026 года. Дата выхода в прокат пока неизвестна.

Михаил Тройник
Михаил ТройникИсточник: Алексей Молчановский

Также в рамках кинорынка Юрий Быков представил первые материалы своего нового фильма «Вершина» и поделился подробностями о съемках.

Третий Фестиваль молодого кино «Новое движение» продлится в Великом Новгороде до 1 июня. Кино Mail выступает информационным партнером смотра.