Екатерина Климова исполнила главную роль в фильме «Ночной гость» — лирической комедии со звездным актерским составом. Об этом стало известно во время Кинорынка, проходившего в рамках третьего Фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде.
Действие картины разворачивается в новогоднюю ночь. По сюжету, Ольга (Елизавета Ищенко) расстается со своим молодым человеком и возвращается домой, где застает мать (Екатерина Климова) с любовником (Сергей Гилев). Раздосадованная, девушка вызывает с работы отца (Михаил Тройник) и подговаривает случайного знакомого, музыканта гораздо старше нее (Гоша Куценко), изобразить ее возлюбленного.
Судя по трейлеру, который показали на Кинорынке создатели, героиня Екатерины Климовой — представительница творческой профессии: дочь Ольга представляет ее своему подставному бойфренду как заслуженную артистку.
«Ночной гость» — полнометражный дебют российского бизнесмена, дизайнера, кинорежиссера, продюсера и композитора Сергея Харченко. Продюсерами картины выступают его супруга Светлана Бондарчук, Екатерина Кононенко, Евгения Попова, Юлия Мишкинене, Ирина Комиссарова, а также Катерина Михайлова, получившая приз как лучший молодой продюсер на открытии фестиваля «Новое движение».
Сценарий «Ночного гостя», написанный Гошей Куценко, Анастасией Волынец и Сергеем Харченко при участии Яны Климовой-Юсуповой, вдохновлен пьесой Виктора и Марии Мережко «Ночные забавы», по которой в 1991 году был поставлен одноименный телефильм с Евгением Евстигнеевым, Ириной Алферовой, Валентином Гафтом и другими звездами советского кино.
Ожидается, что работа над фильмом «Ночной гость» завершится в ноябре 2026 года. Дата выхода в прокат пока неизвестна.
Также в рамках кинорынка Юрий Быков представил первые материалы своего нового фильма «Вершина» и поделился подробностями о съемках.
Третий Фестиваль молодого кино «Новое движение» продлится в Великом Новгороде до 1 июня.