Том Холланд рассказал, каким видит финал своей истории в роли Человека-паука

Актер выразил готовность стать наставником для следующего исполнителя
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Том Холланд в эксклюзивном интервью журналу Empire рассказал о будущем кинофраншизы Marvel и своей роли Питера Паркера. 29-летний артист признался, что осознает невозможность вечно играть супергероя, и хочет обеспечить кинематографической вселенной плавный переход к новому этапу.

Холланд выразил готовность стать наставником для следующего исполнителя, сравнив эту миссию с поддержкой, которую ему в свое время оказал Роберт Дауни-младший.

«Кто бы ни стал следующим героем — Майлз Моралес, Гвен-Паук, Женщина-Паук или кто-то еще, — я с удовольствием приму участие в создании новой главы. Если бы я смог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и с чистой совестью ушел бы в закат», — поделился Холланд.

Подобные мысли о будущем возникли у актера во время работы над четвертой частью сольной франшизы — «Человек-паук: Новый день» режиссера Дестина Дэниела Креттона. Лента, запланированная к выходу в зарубежный прокат на 31 июля 2026 года, покажет повзрослевшего, одинокого и изолированного от мира Питера Паркера.