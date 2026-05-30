Том Холланд рассказал, каким видит финал своей истории в роли Человека-паука

Том Холланд в эксклюзивном интервью журналу Empire рассказал о будущем кинофраншизы Marvel и своей роли Питера Паркера. 29-летний артист признался, что осознает невозможность вечно играть супергероя, и хочет обеспечить кинематографической вселенной плавный переход к новому этапу.
Холланд выразил готовность стать наставником для следующего исполнителя, сравнив эту миссию с поддержкой, которую ему в свое время оказал Роберт Дауни-младший.
«Кто бы ни стал следующим героем — Майлз Моралес, Гвен-Паук, Женщина-Паук или кто-то еще, — я с удовольствием приму участие в создании новой главы. Если бы я смог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и с чистой совестью ушел бы в закат», — поделился Холланд.
Подобные мысли о будущем возникли у актера во время работы над четвертой частью сольной франшизы — «Человек-паук: Новый день» режиссера Дестина Дэниела Креттона. Лента, запланированная к выходу в зарубежный прокат на 31 июля 2026 года, покажет повзрослевшего, одинокого и изолированного от мира Питера Паркера.