Четвертый сезон сериала «Кольца власти» запущен в работу

Издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что сервис Amazon оптимистично настроен на сериал «Властелин Колец: Кольца власти», в связи с чем съемочная команда шоу говорится к работе над четвертым сезоном. По данным издания, съемки продолжения стартуют в начале 2027 года.