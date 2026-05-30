Четвертый сезон сериала «Кольца власти» запущен в работу

Издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что сервис Amazon оптимистично настроен на сериал «Властелин Колец: Кольца власти», в связи с чем съемочная команда шоу говорится к работе над четвертым сезоном. По данным издания, съемки продолжения стартуют в начале 2027 года.
На данный момент Amazon официально не анонсировал четвертый сезон у «Колец власти». При этом известно, что премьера третьего сезона запланирована на 11 ноября этого года.
Третий сезон шоу расскажет о войне между Сауроном и эльфами, когда был основан Последний союз. В той же войне Саурон выковал Единое кольцо, создание которого стало стартом для событий «Хоббита» и «Властелина колец».