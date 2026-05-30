О Селин Дион снимут биографический сериал

В производство запущен байопик о Селин Дион с рабочим названием «Взросление Дион». Проект станет первой официальной экранной биографией знаменитой канадской певицы, которую одобрили ее родные. Создатели работают над сериалом в тесном контакте с семьей певицы.
В основу сценария легли мемуары племянника звезды Джимми Диона под названием «Dion: A Family Saga». Производством руководит родной брат артистки Жак Дион. Сюжет расскажет о ранних годах жизни Селин Дион в канадском Квебеке.
Зрители увидят, как она росла в окружении тринадцати братьев и сестер, узнают о ее отношениях с матерью и атмосфере в большой музыкальной семье. Кто исполнит главную роль, пока держится в секрете.
«Этот сериал имеет огромное значение для нашей семьи, ведь в нем отражены дух, трудности и любовь, определившие наше воспитание. Мы рады наконец поделиться этой историей с миром в таком виде, в каком она есть на самом деле», — заявил Жак Дион.