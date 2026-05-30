Российский фильм об одинокой старости стал лучшим на кинофоруме «Золотой Витязь»

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Лучшим полнометражным игровым фильмом XXXV Международного кинофорума «Золотой витязь», который 30 мая закрылся в Севастополе, стала российская картина «Двое в одной жизни, не считая собаки», сообщили ТАСС в пресс-службе форума.
«Победителями в номинации “Полнометражное игровое кино” стал фильм “Двое в одной жизни, не считая собаки” режиссера Андрея Зайцева. Фильм вышел в 2025 году, главные роли исполнили Светлана Крючкова и Александр Адабашьян», — говорится в сообщении.
В описании фильма указано, что картина рассказывает о двух пожилых супругах-интеллигентах из Санкт-Петербурга, которые живут одни — их дети уже выросли и разъехались. Они обладают мудростью, спокойствием, оптимизмом, терпением и прощением, а к их дому всегда тянутся те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка.
По данным пресс-службы, лучшей режиссерской работой в игровом кино признан труд Владимира Головнева — фильм «Цинга», вышедший в этом году. Произведение рассказывает о том, как двое православных миссионеров отправляются к оленеводам Полярного Урала.
Лучшим полнометражным документальным фильмом стала работа Николая Бурляева «Никита» о его друге, кинодеятеле Никите Михалкове. В номинации короткометражных документальных фильмов победила работа «Рисуй наш дом» Инны Кудрявцевой, лучший студенческий дебют — у Александра Абдуляпарова.
«На конкурсную программу форума были представлены фильмы из 16 стран. В Севастополь приехали члены жюри и почетные гости из 9 государств, что подтверждает высокий международный авторитет “Золотого Витязя”. “Золотой Витязь” в очередной раз доказал, что настоящее кино способно объединять народы, строить между ними крепкие мосты, сохранять традиции и передавать вечные духовно-нравственные ценности. Несмотря на все внешние вызовы, форум остается открытой площадкой для честного, светлого и созидательного кинематографа, возвышающего душу человека», — добавили в пресс-службе кинофорума.
Международный кинофорум «Золотой витязь» проводится с 1992 года и объединяет деятелей культуры, кинематографистов и зрителей вокруг высоких нравственных идеалов, традиционных ценностей и духовного возвышения человека. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимание между народами и сотрудничество между кинематографистами всего мира. ТАСС является генеральным информационным партнером кинофорума.