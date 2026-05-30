Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла оскароносный монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас

Умерла бывшая жена Джорджа Лукаса и монтажер многих прославленных кинолент Марсия Лукас
Марсия Лукас
Марсия Лукас

Марсия Лукас, бывшая супруга Джорджа Лукаса и известная киномонтажер, скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Как сообщил журналистам представитель семьи, Лукас мирно ушла из жизни 27 мая в своем доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении близких. Причиной смерти журналисты называют метастатический рак.

Марсия Лукас была замужем за режиссером «Звездных войн» Джорджем Лукасом с 1969 по 1983 годы. Наибольшую известность ей принесла работа над оригинальными фильмами космической саги. За монтаж первой части кинофраншизы Лукас получила «Оскар» в 1978 году.

Джордж Лукас и Марсия Лукас
Джордж Лукас и Марсия Лукас

Американское издание Variety отмечает, что влияние Марсии Лукас на кинематограф неизгладимо. Журналисты напоминают, что именно она убедила включить в финальную версию «Звездных войн: Новая надежда» сцену дуэли с участием Оби-Вана Кеноби.

Кроме того, Марсия Лукас принимала участие в монтаже таких фильмов Мартина Скорсезе, как «Таксист», «Алиса здесь больше не живет» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк».