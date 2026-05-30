В Ульяновске на Аллее звезд открыли именную звезду актера Алексея Кравченко

УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Звезда Народного артиста России, лауреата государственной премии РФ, актера Алексея Кравченко появилась на Аллее звезд на улице Гончарова в Ульяновске. Церемония стала одним из главных событий XVII Международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой.
«Для меня это неожиданно. Честно скажу, я не избалован подобными вещами. Во-первых, для меня это почетно, огромное вам спасибо. Как говорил Олег Павлович Табаков (российский актер и режиссер — прим. ТАСС), любая награда — это тебе пинок, чтобы ты лучше работал. Я буду стараться, ребята», — сказал он на церемонии.
Перед открытием именной звезды актер возложил цветы к памятнику Валентины Леонтьевой, имя которой носит кинофестиваль. Заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков поприветствовал Кравченко от имени главы региона Алексея Русских. Он также вручил артисту сертификат именной звезды. После этого Кравченко оставил свой автограф в Почетной книге кинофестиваля.
Алексей Кравченко — советский и российский актер театра и кино, музыкант. В фильмографии артиста более 100 работ в кино и на телевидении. Среди самых известных – роли в фильмах «Иди и смотри», «Мама», «Бригада», «Звезда», «Спецназ», «9 рота», «Отчий берег», «Хоккейные папы», «Первый на Олимпе».
Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» проводится в Ульяновской области с 2008 года. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Союза кинематографистов России. На кинофестиваль в этом году были отобраны 56 картин. В конкурсную программу вошли девять художественных и семь документальных фильмов. Кроме того, кинопоказы и творческие встречи программы кинофестиваля прошли на 21 площадке в населенных пунктах Ульяновской области.