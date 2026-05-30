26-летнему режиссеру «Обсессии» вслепую предложили $10 млн за следующий фильм

Малобюджетный хоррор «Обсессия» неожиданно выстрелил в прокате и сделал режиссера Карри Баркера одним из самых обсуждаемых в Голливуде на данный момент. Как сообщает The Hollywood Reporter, крупная студия уже предложила ему $10 млн за следующий оригинальный проект — это случилось еще до того, как Баркер успел озвучить идею будущего фильма.
Впрочем, сделка пока не состоялась официально. Приоритетное право на переговоры по следующей картине Баркера принадлежит продюсерской компании Blumhouse. Однако интерес к постановщику проявляют и другие студии. По данным источников, потенциальная сумма контракта может подскочить до $20 млн.
Причина такого ажиотажа — впечатляющие кассовые сборы «Обсессии». В первый уикенд в США хоррор собрал $17,1 млн. Во второй — еще $23,9 млн. На данный момент американские сборы фильма достигли $62,3 млн. При этом ленту сняли всего за $750 тысяч.
Керри Баркер пришел в индустрию из YouTube. Его считают одним из представителей нового поколения режиссеров, которые начинали карьеру в интернете. Сейчас постановщик заканчивает монтаж своего следующего фильма «Все что угодно, только не призраки». Кроме того, Баркер уже подписал контракт со студией A24 на новую часть «Техасской резки бензопилой».
