Режиссер «Эйфории» объяснил жестокую смерть ключевого персонажа

Режиссер «Эйфории» Сэм Левинсон рассказал, почему персонаж Джейкоба Элорди Нейт умер такой страшной смертью в финальном сезоне сериала. По словам Левинсона, героя настигла «карма» за все поступки.
По сюжету, Нейта хоронят заживо кредиторы из-за долга в $1 млн. Пока его супруга Кэсси отчаянно пытается собрать нужную сумму, парень остается запертым в гробу под землей. В какой-то момент в ловушку заползает гремучая змея. Нейт умирает от ее укуса до того, как к нему успевает прийти помощь.
«Я всегда думаю, как дать зрителям то, чего они хотят, но сделать это настолько ужасным и тревожным, чтобы в момент, когда это происходит, они уже не были уверены, что действительно этого хотели», — пояснил Левинсон.
Как рассказал постановщик, изначально планировалось, что Нейт просто задохнется в гробу. Однако позже Левинсон переработал сцену, добавив змею: «Я вдруг представил, как гремучая змея ползет к трубе, слышит удары и заползает внутрь гроба».
Джейкоб Элорди назвал гибель своего персонажа «крутым финалом». Актер также поделился деталями съемок: он работал с настоящим удавом, который показался ему милым.
