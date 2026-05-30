Режиссер «Эйфории» объяснил жестокую смерть ключевого персонажа

Режиссер нашумевшего сериала рассказал, почему «убил» одного из главных персонажей. Внимание, в материале содержатся спойлеры!
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сэм Левинсон
Сэм Левинсон

Режиссер «Эйфории» Сэм Левинсон рассказал, почему персонаж Джейкоба Элорди Нейт умер такой страшной смертью в финальном сезоне сериала. По словам Левинсона, героя настигла «карма» за все поступки.

По сюжету, Нейта хоронят заживо кредиторы из-за долга в $1 млн. Пока его супруга Кэсси отчаянно пытается собрать нужную сумму, парень остается запертым в гробу под землей. В какой-то момент в ловушку заползает гремучая змея. Нейт умирает от ее укуса до того, как к нему успевает прийти помощь.

Кадр из сериала «Эйфория» (3 сезон)

«Я всегда думаю, как дать зрителям то, чего они хотят, но сделать это настолько ужасным и тревожным, чтобы в момент, когда это происходит, они уже не были уверены, что действительно этого хотели», — пояснил Левинсон.

Как рассказал постановщик, изначально планировалось, что Нейт просто задохнется в гробу. Однако позже Левинсон переработал сцену, добавив змею: «Я вдруг представил, как гремучая змея ползет к трубе, слышит удары и заползает внутрь гроба».

Джейкоб Элорди назвал гибель своего персонажа «крутым финалом». Актер также поделился деталями съемок: он работал с настоящим удавом, который показался ему милым.

Ранее создателей сериала «Эйфория» раскритиковали из-за откровенных сцен с Сидни Суини