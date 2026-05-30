Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Андреасян почтил память Заворотнюк, показав архивные совместные фото с актрисой

Режиссер рассказал, что актриса всегда его поддерживала
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сарик Андреасян
Сарик АндреасянИсточник: Пресс-служба

Режиссер Сарик Андреасян публично почтил память Анастасии Заворотнюк. Он выложил трогательный пост, посвященный актрисе. В нем Андреасян признался, что целых два года намеренно не давал комментариев по поводу ухода Анастасии из жизни, так как считал это неуместным. 

«Хотел сказать, что это была великая женщина с большим сердцем и невероятным талантом. Она всегда ко мне хорошо относилась и поддерживала. Вместе мы сделали фильм "Мамы" и "Служебный роман. Наше время"», — рассказал постановщик.

Анастасия Заворотнюк и Сарик Андреасян
Анастасия Заворотнюк и Сарик АндреасянИсточник: Legion-Media.ru

Также режиссер выразил соболезнования родным Заворотнюк. К своему посту он приложил несколько совместных снимков с актрисой.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года после тяжелой болезни. В очередную годовщину смерти актрисы на Троекуровское кладбище приехали ее родные — мама Валентина Борисовна, вдовец Петр Чернышев и 7-летняя дочка Мила. У могилы провели панихиду. Там же установили шатер, чтобы гости могли собраться и помянуть артистку.