Андреасян почтил память Заворотнюк, показав архивные совместные фото с актрисой

Режиссер Сарик Андреасян публично почтил память Анастасии Заворотнюк. Он выложил трогательный пост, посвященный актрисе. В нем Андреасян признался, что целых два года намеренно не давал комментариев по поводу ухода Анастасии из жизни, так как считал это неуместным.
«Хотел сказать, что это была великая женщина с большим сердцем и невероятным талантом. Она всегда ко мне хорошо относилась и поддерживала. Вместе мы сделали фильм "Мамы" и "Служебный роман. Наше время"», — рассказал постановщик.
Также режиссер выразил соболезнования родным Заворотнюк. К своему посту он приложил несколько совместных снимков с актрисой.
Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года после тяжелой болезни. В очередную годовщину смерти актрисы на Троекуровское кладбище приехали ее родные — мама Валентина Борисовна, вдовец Петр Чернышев и 7-летняя дочка Мила. У могилы провели панихиду. Там же установили шатер, чтобы гости могли собраться и помянуть артистку.