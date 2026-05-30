В Севастополе прошла первая киношкола форума «Золотой витязь»

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Киношкола впервые прошла для студентов Севастополя в рамках XXXV Международного кинофорума «Золотой витязь», ее участники сняли пять короткометражных произведений, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия.
«Завершила работу первая киношкола (кинолаборатория), ставшая одним из самых ярких и перспективных проектов фестиваля. Инициатива создания киношколы в формате интенсивного практического курса полностью совпала с предложениями, ранее озвученными на конференции по духовно-нравственному кинематографу. Идея заключалась в создании в Крыму творческого кластера, где молодые кинематографисты могли бы работать бок о бок с признанными мастерами кино», — говорится в сообщении.
Уточняется, что руководителем киношколы выступил известный режиссер Олег Штром. Под его руководством студенты Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова прошли полный цикл кинопроизводства: от разработки сценария до монтажа готового фильма.
«В проекте приняли участие около 20 студентов экономических специальностей, которые продемонстрировали высокий интерес к кинематографу. Из поданных заявок жюри провело строгий отбор, в результате чего было выбрано пять лучших сценариев. За несколько интенсивных дней участники освоили основы режиссуры, операторского мастерства, работы со светом, звуком и продюсированием. Главным жанром проекта стали микродрамы продолжительностью три-пять минут — формат, максимально близкий современной молодой аудитории», — отметили в пресс-службе.
Ключевыми задачами проекта заявлены практическое погружение молодежи в кинопроизводство, восстановление связи поколений между мастерами и начинающими кинематографистами, создание площадки для рождения нового поколения крымских авторов, ориентированных на духовно-нравственные ценности.
«Экспериментальный проект признан успешным. Организаторы “Золотого Витязя” уже анонсировали планы по масштабированию инициативы. В следующем году планируется запустить более долгосрочную программу обучения, возможно, с элементами дистанционного формата, которая позволит студентам создавать фильмы, достойные конкурсной программы фестиваля. В перспективе — создание на базе Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова постоянной кинолаборатории и государственной программы поддержки молодых кинематографистов Крыма», — добавляется в сообщении.
О кинофоруме
С 22 по 30 мая 2026 года в Севастополе и Республике Крым при поддержке правительства Севастополя проходит юбилейный XXXV Международный кинофорум «Золотой витязь». Он объединяет деятелей культуры, кинематографистов и зрителей вокруг высоких нравственных идеалов, традиционных ценностей и духовного возвышения человека.
МКФ «Золотой витязь» проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимание между народами и сотрудничество между кинематографистами всего мира. В этом году на отбор поступили 500 фильмов, в итоговую программу кинофорума вошли 120 работ из 16 стран и регионов мира, в том числе России, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Германии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Польши, Индонезии, Италии.
