В Севастополе прошла первая киношкола форума «Золотой витязь»

МКФ «Золотой витязь» проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимание между народами и сотрудничество между кинематографистами всего мира. В этом году на отбор поступили 500 фильмов, в итоговую программу кинофорума вошли 120 работ из 16 стран и регионов мира, в том числе России, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Германии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Польши, Индонезии, Италии.