О чем фильм «Майкл»
В середине 1960-х Джозеф Джексон собирает музыкальную группу из собственных сыновей и называет ее Jackson 5, фронтменом становится самый младший – Майкл. Джозеф растит мальчиков в строгости, постоянными репетициями практически лишая их детства, зато коллектив довольно быстро приходит к успеху и заключает контракт с лейблом Motown.
В 1970-х, после выхода нескольких успешных альбомов, записанных с братьями, подросший Майкл задумывается о сольной карьере. У молодого исполнителя есть талант, идеи для новых песен и даже договоренность о сотрудничестве с продюсером Куинси Джонсом, но пока не хватает смелости, чтобы окончательно избавиться от контроля со стороны отца.
Зачем смотреть
Режиссер экшен-трилогии «Великий уравнитель» Антуан Фукуа при поддержке продюсера Грэма Кинга, ранее работавшего над фильмом «Богемская рапсодия», снял кино для фанатов Майкла Джексона. В двухчасовой ленте пересказана история жизни исполнителя примерно с восьми лет и до выхода альбома «Bad» в 1987-м. Факты перечисляются более-менее известные, ничего нового давние поклонники Джексона из фильма не узнают, но работа Фукуа и не задумывалась как образовательный проект или глубокое исследование, это в чистом виде аттракцион.
Здесь есть детализированные реконструкции клипов и концертных выступлений, есть хиты, есть тщательно воспроизведенные костюмы, есть лама и компьютерный шимпанзе, есть, наконец, племянник певца Джаафар Джексон в главной роли. Как показывают кассовые сборы, целевая аудитория именно этого и ждала.
Любопытно, что для Джаафара Джексона эта роль стала дебютом на большом экране; внимание, впрочем, хочется обратить на другого дебютанта — Джулиано Вальди, играющего Майкла в детстве. 12-летний актер органично вписывается в роль талантливого ребенка, находящегося под влиянием авторитарного отца, и генерирует больше энергии, чем кто-либо из его партнеров по экрану.
Почему можно не смотреть
А вот Джаафар Джексон, увы, выглядит анемичным, даже когда ему приходится танцевать на сцене. Племянник действительно похож на исполнителя, но «Майкл» — не тот случай, когда имеет смысл говорить об актере, вжившемся в образ. В игре Джаафара нет глубины, это ловкое, но поверхностное копирование жестов и интонаций. В итоге герой фильма превращается в картонную фигуру в полный рост — если смотреть издали, не приглядываясь, похоже на живого человека, подходишь ближе — и становится ясно, что это плоская имитация.
Еще один факт, на который стоит обратить внимание, — это отсутствие в фильме Джанет Джексон, сестры Майкла. Джанет не поднималась на вершины, покоренные братом, но все же сумела превзойти всех прочих Джексонов и добиться значительных успехов в сфере поп-музыки, поэтому тот факт, что для нее не нашлось места в сценарии, кажется особенно удивительным. Тут будет уместно вспомнить, что Майкл и Джанет в 1995 году выпустили совместный хит «Scream». В черно-белом футуристическом видеоклипе, снятом Марком Романеком, Джексоны танцуют, толкаются, пытаются перекричать друг друга и играют в видеоигры — в общем, ведут себя как настоящие брат с сестрой. Внимательному зрителю отдельные короткие сценки из этого пятиминутного ролика расскажут о Майкле Джексоне и его взаимоотношениях с родственниками больше, чем весь двухчасовой фильм Фукуа.