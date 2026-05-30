Еще один факт, на который стоит обратить внимание, — это отсутствие в фильме Джанет Джексон, сестры Майкла. Джанет не поднималась на вершины, покоренные братом, но все же сумела превзойти всех прочих Джексонов и добиться значительных успехов в сфере поп-музыки, поэтому тот факт, что для нее не нашлось места в сценарии, кажется особенно удивительным. Тут будет уместно вспомнить, что Майкл и Джанет в 1995 году выпустили совместный хит «Scream». В черно-белом футуристическом видеоклипе, снятом Марком Романеком, Джексоны танцуют, толкаются, пытаются перекричать друг друга и играют в видеоигры — в общем, ведут себя как настоящие брат с сестрой. Внимательному зрителю отдельные короткие сценки из этого пятиминутного ролика расскажут о Майкле Джексоне и его взаимоотношениях с родственниками больше, чем весь двухчасовой фильм Фукуа.